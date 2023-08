Presidente da AAPVR alerta contra golpes pelo celular

“É claro que a tecnologia veio para facilitar a vida de todos nós, mas ela também propicia aos criminosos novas formas de enganar a população e, segundo as estatísticas dos órgãos de segurança, os idosos são as vítimas mais procuradas pelos golpistas, com as ocorrências aumentando em mais de 73%. É preciso ficar atentos, mas ações simples ajudam. É isso que a AAPVR ensina em nossos cursos”.

A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, que está preocupado com o aumento considerável de golpes contra idosos. O Disque 100, do governo federal, registrou mais de 15 mil denúncias de violações financeiras ou materiais nos primeiros cinco meses de 2023. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Alexandre da Silva, diz que esse número pode ser maior.

“Muitas pessoas ficam constrangidas, idosos ficam com vergonha por terem caído nos golpes e, muitas vezes, não contam a ninguém”, afirma.

Programa de Inclusão Digital na AAPVR ajuda a prevenir

O presidente da Associação dos Aposentados informa que a entidade promove, desde 2021, o Programa de Inclusão Digital e@idoso, patrocinado inicialmente pelo Banco Itaú e com as novas versões com apoio da CSN, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e apoio da PMVR.

“Além de várias dicas sobre orçamento doméstico, endividamento, planejamento e controle, a importância de poupar, como conseguir remédios gratuitos (para quem toma medicamento de uso contínuo para diabetes ou hipertensão, por exemplo), o aluno irá aprender a não cair nos vários golpesdigitaisque aparecem na praça”, afirma Ubirajara Vaz.

O Curso de Educação Financeira, destinado exclusivamente ao público idoso, é o primeiro a ser realizado em âmbito estadual. Além de gratuito, pode ser realizado à distância e presencialmente. Além do curso, a AAPVR promoverá workshops presenciais com especialistas que podem ser acessados ao vivo, através do Youtube, nos dias 14 e 18 deste mês, às 14 horas.

Quem quiser se inscrever nos cursos da AAPVR pode comparecer pessoalmente ao Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), na Rua 535, nº 835, bairro Nossa Senhora das Graças no Setor de Assistência Social, pelo Whatsapp(24) 98141-4445 ou pelo telefone (24)2102-1990.