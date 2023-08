Participantes dos Grupos de Convivência abriram a temporada de viagens da secretaria de Ação Comunitária no programa ‘Viva a Melhor Idade’

Os primeiros integrantes dos grupos de convivência da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda viajaram nesta segunda-feira, dia 7, para a cidade mineira de Caxambu. O embarque aconteceu pela manhã, quando seis ônibus saíram da Praça Sávio Gama, no Aterrado. O passeio faz parte do programa “Viva a Melhor Idade”, da prefeitura, por meio das secretarias de Ação Comunitária e de Esporte e Lazer (Smel).

Os viajantes participam das atividades dos grupos de convivência dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social). Até o final do ano, cerca de 4 mil integrantes das ações desenvolvidas pela Smac participarão das viagens promovidas pela prefeitura.

Selma Nogueira Cordeiro Teixeira, integrante do Grupo Flor do Campo, do bairro Roma II, contou que a expectativa é que a viagem seja inesquecível. “A viagem que fiz no ano passado ainda está na minha memória. Tenho certeza que essa também será maravilhosa. Quero esquecer de todos os problemas e me divertir muito”, ressaltou.

O senhor Edir Correia Marques era só animação. “É a primeira vez que participo da viagem e estou animado. Quero conhecer a cidade e dançar muito”, comemorou.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que as viagens refletem na qualidade de vida deles: “É um momento muito importante para eles. É uma forma de valorizar a participação da Melhor Idade nas ações realizadas pela prefeitura, além de servir para promover a integração entre as famílias”, disse Carla, acrescentando:

“Na Assistência Social promovemos a qualidade de vida, o resgate social, a cidadania, e esses momentos de descontração proporcionam tudo isso. Estamos contribuindo para que eles tenham um envelhecimento saudável”, frisou a secretária.

Serão 32 viagens ao longo do ano para a Melhor Idade

No total serão 32 viagens ao longo do ano, com saída de seis ônibus por dia, levando 276 pessoas – entre idosos participantes ativos dos programas das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Ação Comunitária, além de profissionais da Smel e da empresa de turismo contratada para realizar a viagem. A última viagem está prevista para o dia 18 de dezembro.

O destino dos viajantes é o Hotel Glória, onde a Melhor Idade desfruta, no primeiro dia, de almoço tradicional da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Quem preferir, poderá aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação, jantar e baile.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, almoço de despedida e retorno para Volta Redonda. Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.