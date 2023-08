Táxi roubado no Aterrado é localizado no bairro Jardim Tiradentes

Um táxi Corolla que foi roubado no início da tarde desta segunda-feira, foi localizado no bairro Jardim Tiradentes, em Volta Redonda.

O dono do veículo foi obrigado a descer do carro que estava parado no ponto do táxi na Avenida Paulo de Frontin, nas proximidades da antiga Casa Nula, no bairro Aterrado.

O proprietário do veículo entrou em contato com a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) que conseguiu monitorar a trajetória dos criminosos e localizou o veículo que estava no sentido bairro Roma.

A Semop entrou em contato com a Polícia Militar que foi monitorando o trajeto e conseguiu recuperar o veículo. Ainda não foi informado se ocorreram prisões.

O carro está sendo levado para a Delegacia de Policia de Volta Redonda, onde será confeccionado o boletim de ocorrência.