Homem é preso acusado de agredir a ex-mulher em Barra Mansa

Policiais civis prenderam nesta terça-feira, dia 8, um homem, de 43 anos, acusado de agredir, ameaçar e perseguir a ex-mulher em Barra Mansa.

Segundo os agentes, ele foi preso no bairro Aero Clube, em Volta Redonda. Contra ele havia dois mandados de prisão expedido pela Justiça de Barra Mansa.

A idade da vítima, assim como o local onde os fatos ocorreram, foi preservada. Segundo os agentes, o preso tem uma extensa ficha de anotações criminais, a maioria relacionada à Lei Maria da Penha.

O homem descumpriu as medidas protetivas em favor da mulher. As medidas foram concedidas em razão de perseguição, violência psicológica, injúria e coação no curso de processo.

O preso deverá ser encaminhado nesta quarta-feira, dia 9, à Cadeia Pública no bairro Roma, em Volta Redonda.