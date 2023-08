Agentes do 33º BPM apreendem drogas em Angra dos Reis

Policiais militares apreenderam nesta terça-feira, dia 8, com informações do Disque Denúncia, várias drogas na Estrada da Caputera, na Caputera I, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Segundo informações do Disque Denúncia, em um beco próximo a uma igreja, poderiam ser encontrados integrantes do tráfico de drogas da localidade e, quando em diligência, os militares constataram a veracidade da denúncia, identificando dois acusados.

Os suspeitos foram abordados e no interior de uma mochila, os agentes do 33º BPM encontraram diversos materiais entorpecentes. Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada e as drogas apreendidas serão contabilizadas.

O Disque Denúncia Angra solicita que a população ajude no combate ao crime, denunciando de forma anônima através do telefone 0300 253 1177 (custo de uma ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Reforçando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.