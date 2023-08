Nesta quarta-feira, dia 9, às 18h30-min, será realizada uma Audiência Pública, a pedido do vereador Édson Quinto, na Sala Getúlio Vargas, no Plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda, sobre as Câmeras de Monitoramento Instaladas no município. Quinto vai explicar, que em face dos inúmeros questionamentos da população sobre as câmeras, enxergou a necessidade de debater e trazer esse assunto ao munícipe e para Casa Legislativa.

– São muitas perguntas que serão respondidas nesse momento. Só tem câmera no centro da cidade? Quantas câmeras já funcionam? As câmeras vão multar os carros e as pessoas? No meu estabelecimento comercial terá uma câmera de segurança do município? A entrada da escola do meu filho vai ser monitorada? São diversas perguntas que merecem resposta – pontua o vereador.

Edson vem trabalhando para a Audiência Pública há dois meses e conta com toda explanação e conhecimento do Secretário Municipal de Ordem Pública- Tenente Coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e convidados que representam sociedades civis e representantes de entidades, representantes dos veículos de comunicação da região, titulares das forças Policiais, os prefeitos das cidades que fazem fronteira com Volta Redonda e toda a população volta-redondense.

O vereador contou que além de enviar convites através da Divisão de Cerimonial da CMVR, também fez questão de ligar para seus amigos que querem saber sobre as câmeras.