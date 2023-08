Reforço da prestação de serviço na 93ª DP conta com dois policiais a mais por dia, no Regime Adicional de Serviço (RAS)

Através da assinatura de um Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Secretaria de Estado de Polícia Civil, o prefeito Antonio Francisco Neto garantiu melhorias à segurança do município. Por meio da gestão da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o convênio vai permitir a manutenção de mais dois policiais civis por dia na 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado, com o objetivo de aumentar a capacidade operacional.

A ajuda será através do RAS (Regime Adicional de Serviços) e vai garantir o reforço necessário para desafogar o serviço da delegacia, através dos mesmos policiais civis, que trabalham na folga de forma remunerada. Além de melhorar o fluxo do atendimento, vai valorizar os profissionais. A parceria já está em vigor desde o mês de junho.

“Além de muitas outras atribuições, uma das principais da nossa secretaria é integrar as forças de segurança, bem como identificar aquilo que o município pode cooperar, buscando sempre uma segurança eficaz e melhorando a qualidade de vida da população”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto de divulgação/Secom/PMVR