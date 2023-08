Homem é encontrado morto na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais foram acionados por populares na tarde de segunda-feira, dia 7, por volta das 16 horas, informando sobre um cadáver que estava caído no km 329, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Vila Flórida, em Itatiaia.

Ao chegar ao local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deparou com o corpo de um jovem, de 19 anos, que tinha sido alvejado com pelo menos três tiros que atingiram a região do tronco.

Segundo apurado pelos agentes, o jovem teria sido morto em razão de rixa entre facções rivais. Ele teria sido surpreendido por integrantes de outra facção criminosa, tentando fugir correndo em direção à rodovia onde foi alcançado e alvejado por tiros de arma de fogo.

A ocorrência de homicídio foi apresentada na 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia.