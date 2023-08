Polícia Civil e Militar realizam Operação em Sapucaia

Operação de combate ao tráfico é realizada em Sapucaia

Policiais civis e militares participaram de uma operação na manhã desta terça-feira, dia 8, para cumprir oito mandados de prisão e 13 de buscas e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas no distrito de Anta, em Sapucaia (RJ).

Segundo os agentes, foram cumpridas sete mandados de prisão. A operação é um desdobramento de outra, realizada no início do ano, que prendeu cerca de 60 suspeitos de envolvimento com o tráfico em Sapucaia e cidades próximas. Alguns traficantes migraram para outros lugares do município, entre eles, Anta.

Sapucaia, que tem cerca de 18 mil habitantes, estaria concentrando grupos criminosos devido à sua localização, pois fica na divisa do estado do Rio com Minas Gerais, por onde passam as BRs-393 (Lúcio Meira) e 116 (Santos Dumont), com alto fluxo de veículos na ligação do Sudeste com o Nordeste do país. (Fotos: Polícia Civil)