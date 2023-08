Policiais militares apreendem drogas com suspeito em Itatiaia

Agentes do 37ª BPM (Batalhão da Polícia Militar) prenderam na noite de segunda-feira, dia 7, por volta das 18 horas, um suspeito de tráfico de drogas, de 25 anos, na Estrada do Cazunga, no bairro Vila Flórida, em Itatiaia.

Uma denuncia anônima levou os agentes até o local onde prenderam o jovem e apreenderam um adolescente de 17 anos. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia de Itatiaia, onde o suspeito permaneceu preso. O menor foi ouvido como testemunha e liberado em seguida.

Foram apreendidos 15 pinos cocaína, seis trouxinhas maconha, cinco pedras de crack, um aparelho celular e R$ 13 reais em espécie.