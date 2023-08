A brasileira Saint-Gobain Canalização é a empresa que está fornecendo os tubos de ferro fundido dúctil para atender a urgente demanda do governo do Uruguai na construção de uma adutora que garanta o abastecimento de água doce na área mais populosa do país, reflexo da extrema seca que atinge o país.

A Saint-Gobain Canalização ampliou sua produção, na unidade de Barra Mansa-RJ, de onde saem até 14 carretas diariamente carregadas com tubos de 1.200 milímetros de diâmetro rumo a Montevidéu. Desde o início da operação, a empresa já forneceu 25 km de tubos para o país vizinho, algo semelhante ao tamanho da Marginal Tietê, em São Paulo, com 24,5 km, e maior que a Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, com seus 21,9 km de extensão.

A ação especial visa socorrer o país vizinho numa parceria com a OSE (Obras Sanitárias del Estado, do Uruguai), cliente de décadas da Saint-Gobain Canalização.