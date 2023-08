Via ficará interditada no sentido Sessenta-Vila Santa Cecília até o próximo dia 14

As obras de revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, começaram a ser executadas também durante o período noturno na noite dessa segunda-feira (7) e madrugada desta terça-feira (8). A prefeitura informa que o objetivo é acelerar o ritmo de trabalho durante uma semana, com frentes de trabalho operando 24 horas por dia, para reduzir os transtornos por conta das intervenções na via.

“Estão sendo realizados serviços essenciais para que as empresas de energia, telefone e internet possam remanejar os fios dos postes para o corredor subterrâneo”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Os trabalhos envolveram serviços como escavações com retroescavadeiras em novos pontos da via e teve o apoio da Guarda Municipal (GMVR). Durante esse período de uma semana, a Rua 33 ficará totalmente interditada no sentido Sessenta-Vila Santa Cecília para que os trabalhos ganhem mais ritmo.

“É um trabalho diário reconstruir Volta Redonda e estamos fazendo de tudo para que a Rua 33 seja mais atrativa aos seus moradores, comerciantes e visitantes. Será uma nova via, totalmente revitalizada, acessível, um legado para a população da nossa cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Revitalização

A Rua 33 já teve a rede de água trocada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR). Agora, está sendo totalmente renovada e modernizada, priorizando também a acessibilidade. Com os investimentos, um dos maiores centros comerciais e de serviços da cidade, que atraem diversas pessoas de toda a região, será repaginado.

Todo o cabeamento de telefonia, eletricidade e transmissão de dados será reordenado e ficará na parte subterrânea da rua – algo semelhante ao que ocorreu com a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, no mandato passado do prefeito Antonio Francisco Neto. A modernização tornou a área comercial mais eficiente, bonita e mais atrativa às pessoas.

A ideia é que a área da Rua 33, um patrimônio histórico de Volta Redonda que reúne estabelecimentos de diversos setores, com destaque para a área gastronômica e de serviços de saúde, se torne mais acessível às pessoas com mobilidade reduzida – como cadeirantes, idosos ou pessoas com deficiência visual, por exemplo.

Os pontos de ônibus também serão modernizados; haverá plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo – estrutura que permite apoiar e trancar a bicicleta de forma segura. O local também já está iluminado com lâmpadas de LED – mais econômicas e que garantem cores mais nítidas, promovendo maior segurança. Fotos de divulgação/Secom/PMVR