Um homem, 33 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, dia 9, por Agentes do Segurança Presente, suspeito de ter praticado dois assaltos a taxistas em Volta Redonda.

No primeiro assalto, ele pediu uma corrida no ponto de táxi, ao lado das Lojas Americanas na Vila Santa Cecília para o bairro Santa Cruz, onde rendeu o motorista, de 61 anos. O GM Cobalt (cinza) foi deixado nas proximidades do Posto JK, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade.

No mesmo local roubou um veículo GM Tracker de propriedade de um policial reformado, de 50 anos, que ficou com a chave presencial, que estava em seu bolso.

Pouco depois o carro não funcionou mais, pois a chave principal estava com o seu dono. Os Policiais do Segurança Presente conseguiram deter o suspeito, que estava com o celular da primeira vítima. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Os dois carros foram recuperados.

O suspeito foi reconhecido por mais três taxistas que foram assaltados no último fim de semana. Todos pertences pessoais foram recuperados, partes com o autor, partes dentro dos veículos, pelos agentes da Segurança Presente.