Policiais militares prenderam um homem suspeito de esfaquear um motorista de ônibus, de 56 anos, no dia 20 de julho, na Estrada Joaquim José da Silva Xavier, no bairro Queima Sangue, em Paraíba do Sul.

Ele foi preso na manhã desta quarta-feira, no bairro Vila Paraíso, dia 9, em Três Rios. Imagens de câmeras de segurança ajudaram os agentes chegar até o suspeito que fugiu do local.

Com ferimentos, o homem foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Paraíba do Sul. Mais tarde foi transferido para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

A vítima teve alta da unidade hospitalar no dia 27 de Julho. Segundo os agentes, câmeras do local ajudaram na prisão do acusado. Um entrevero entre os dois teria sido o motivo da tentativa do homicídio.

Durante o cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, foram encontradas na casa do autor as roupas usadas no dia e a moto utilizada na fuga.

O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul e vai responder por tentativa de homicídio.