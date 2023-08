Polícia Militar apreende drogas no bairro Água Limpa

Policiais militares apreenderam na tarde desta quarta-feira, dia 9, 31 “tambores” e uma sacola contendo cocaína durante uma ação na Avenida Visconde do Rio Branco, próximo a um campo de grama sintética, mas imediações do Túnel 20, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

De acordo com os agentes, tambores é como são conhecidos recipientes nos quais são vendidas quantidades maiores de pó do que nos pinos habituais. A droga estava atrás do campo, próximo a uma área de mata. Ninguém foi preso. Foto: Polícia Militar