Uma das formas de destinação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal do Brasil são as doações a entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública federal, estadual ou municipal, e a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. A Apae Volta Redonda foi contemplada com o projeto e recebeu nesta quarta-feira, 9 de agosto de 2023, pela primeira vez, essas doações a favor da instituição e ao todo foram 2 toneladas de materiais apreendidos, entres roupas e calçados, que foram transportadas voluntariamente por Vivaldo Cotrim, da Transporte Generoso.

O Receita Cidadã, é um projeto da Receita Federal, que utiliza o processo de destinação de mercadorias apreendidas para contribuir com a gestão ambiental, ecoeficiência e responsabilidade social com ações benéficas para toda a sociedade. Nesse processo, parte da função é modificar as características de determinados itens apreendidos, transformando-os em produtos de grande valor para a sociedade. Itens como vestuário e alguns eletrônicos são reaproveitados de forma sustentável, minimizando o impacto negativo no meio ambiente, e posteriormente doados para projetos sociais, tais como roupas, vestuários, cintos, sapatos e bonés, que são descaracterizados a partir da retirada de etiquetas e logomarcas em evidência.

Segundo o presidente da Apae Volta Redonda, Mário Vitor Lopes Netto, a instituição foi escolhida para receber essas doações por preencher todos os requisitos. “Essas doações vieram através do projeto Receita Cidadã. Nossa instituição preencheu todas as exigências desde documentação, além é claro, da postura com a sociedade. Essa é a primeira, de muitas, doações deste projeto da Receita Federal a favor da Apae”, declarou ele. Mário Vitor, em forma de agradecimento, doou uma camisa do projeto #JuntospelaApae e um dos quadros produzido pelos assistidos, na oficina de artes da instituição.

Legenda da foto: Nelson dos Santos Rocha (Presidente da Comissão de Apreensão de Mercadorias), Jorge Luis Almeida da Silva (Secretário do NAC de Volta Redonda), Mário Vitor Lopes Netto (presidente da Apae-VR), André Luis Bronzatti Morelli (Delegado da Receita Federal em Volta Redonda).