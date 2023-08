Taxistas são assaltados em Volta Redonda

Dois taxis foram roubados na tarde desta quarta-feira, dia 9, em pontos distintos em Volta Redonda. O assaltante entrou no táxi Cobalt, no ponto ao lado das Lojas Americanas, na vila Santa Cecília, com destino ao bairro Santa Cruz. Ao chegar no ponto final no bairro anunciou o assalto.

Pelas câmeras de monitoramento da cidade, o carro foi visto passando pela BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em frente ao Jardim Amália, sentido Barra Mansa. O carro ainda não foi localizado.

No outro assalto, um Chevrolet Tracker foi levado de um outro taxista. O carro foi encontrado no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda. Um suspeito do assalto foi visto caminhando pela Avenida Paulo de Frontin e foi seguro por uma das vítima. A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde o caso está sendo registrado. O celular do primeiro taxista assaltado foi encontrado com o suspeito.