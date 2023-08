Vídeo: Carro bate em sinal de trânsito na Beira-Rio

Os condutores têm que redobrar a atenção nos dias de chuva, com a pista escorregadia. Devemos transitar em velocidade reduzida, para que o tempo de frenagem corresponda às eventualidades que possam surgir na via e o carro consiga parar em segurança, evitando danos irreversíveis ao condutor e aos passageiros, bem como prejuízos ao patrimônio, pois haverá responsabilização em esfera competente para o ressarcimento do dano”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.