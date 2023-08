Associações de catadores também podem se inscrever até o dia 21 deste mês na secretaria de Meio Ambiente; edital pode ser consultado em voltaredonda.rj.gov.br

A Prefeitura de Volta Redonda está com inscrições abertas para seleção e contratação de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos recicláveis do município.

As cooperativas ou associações interessadas em participar da seleção devem se inscrever até o dia 21 deste mês, presencialmente, na secretaria (localizada na Avenida Sete de Setembro, n° 7, bairro Aterrado), das 8h às 12h, ou das 13h às 17h. Os documentos necessários para a inscrição podem ser conferidos no edital de chamamento público nº 001/2023, no site: www.voltaredonda.rj.gov.br (aba “licitações de Volta Redonda”).

O secretário municipal de Meio Ambiente, Miguel Archanjo da Rosa, comentou que o contrato com as cooperativas ou associações terá o prazo estimado de 12 meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado.

“As inscrições serão feitas mediante o envio dos documentos e anexos disponibilizados no edital, que pode ser acessado pelo site da prefeitura, em envelope lacrado entregue na secretaria”, disse Miguel Arcanjo.

Após o encerramento das inscrições, o resultado será divulgado no diário oficial da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br/diario-oficial.

“Será concedido o prazo de cinco dias úteis, após a divulgação da listagem, que vai acontecer no período de 22 a 28 de agosto, para a apresentação de recurso administrativo contra o resultado do presente procedimento de habilitação”, finalizou o secretário. Secom/PMVR.