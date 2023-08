Chamamento público prevê a pintura do telhado da passarela do viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, ao bairro Aterrado

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), abriu novo edital para contratação de artista especializado em graffiti – arte urbana. O chamamento público prevê a pintura do telhado da passarela do viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, ao bairro Aterrado.

Os artistas interessados devem se inscrever até o dia 28 de agosto no site: cultura.voltaredonda.rj.gov.br, que também contém o edital na íntegra. Um dos requisitos é que o artista tenha experiência mínima de dois anos na área do graffiti comprovada, obrigatoriamente, através de portfólio. Além das documentações exigidas por lei, o artista deve anexar no ato da inscrição o layout da arte que será pintada.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, explicou que uma comissão julgadora avaliará o layout da pintura. “Esta comissão será formada por profissionais da área do graffiti, um integrante da secretaria, e outro indicado pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Volta Redonda. O espaço que receberá a pintura possui um conjunto de telhas metálicas em formato curvo com 257 metros quadrados”, disse o secretário.

A cobertura da passarela do Viaduto Nossa Senhora das Graças passou por uma revitalização, recentemente, onde a tinta base foi reforçada além de troca das telhas danificadas. O secretário citou que processo de pintura periódica da passarela visa a democratização e a ocupação urbana através da arte.

“A arte urbana é uma concepção cultural moderna e Volta Redonda caminha na vanguarda. Pois além de trazer beleza e vida através das cores, a arte urbana oportuniza que todos os artistas tenham, de forma democrática, condições iguais de expor os seus trabalhos. O graffiti transforma a cidade em uma verdadeira galeria de arte à céu aberto, e pessoas que não estão acostumadas a frequentar exposições artísticas são impactadas diretamente onde elas estão: na rua”, enfatizou o secretário.

Foto de arquivo – Secom/PMVR.