Temática escolhida para este ano foi ‘O voo livre das aves’; inscrições podem ser feitas até o próximo dia 21

A Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias de Educação e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, abriu as inscrições para o 5º Concurso Fotográfico ‘Boas Práticas Ambientais’, disponibilizados para alunos do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.

A iniciativa foi idealizada e coordenada pelo Grupo Técnico de Educação Ambiental (GTEA) e terá as inscrições abertas até o dia 21 de agosto através do Google forms: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSeiXfoQCke3jCQZLbL3wtXZ hSGC7_rdhm-iiI7HON-DmSQFxA/ viewform?usp=sf_link .

A professora responsável do GTEA, Renata Mazza Ferreira, falou sobre o intuito do concurso. “Além de fazer conhecer a rica avifauna local, espera-se também que o resultado dessa experiência possa contribuir para desestimular o aprisionamento de aves, um hábito que infelizmente vem se perpetuando a cada geração”, ressaltou.

A Gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Agda Carolina de Oliveira, afirmou que haverá certificados individuais de participação para todos os alunos classificados e premiações para os primeiros colocados. “O primeiro colocado receberá uma Alexa, o segundo um relógio Smartwatch e o terceiro um fone sem fio, sendo entregues através de uma cerimônia que ocorrerá no dia 05 de outubro”, concluiu. Fotos: Felipe Vieira