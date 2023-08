Há vagas para o Básico I, Básico e Avançado pelo Instagram @smpd.vr; as aulas acontecem uma vez por semana no UGB

A Prefeitura de Volta Redonda está com inscrições abertas para o curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) oferecido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). Os interessados podem acessar o Instagram da secretaria @smpd.vr para se inscrever nas vagas para o curso Básico I, Básico e Avançado até esta sexta-feira, 11. A duração total do curso é de 40 horas com duas horas de aula por semana no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), campus Aterrado.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, reforçou que a capacitação é aberta a todos os públicos e busca atender à demanda regional pela língua de sinais, colaborando para a construção de uma sociedade inclusiva.

“Desde que foi criado, em agosto de 2021, o Curso Básico de Libras, ofertado gratuitamente pela prefeitura, já certificou 450 pessoas. Esta será a nona turma e muito gratificante ver o interesse da sociedade em geral em aprender Libras. A comunicação é uma das principais formas de garantir a inclusão”, falou. Secom/PMVR