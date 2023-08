Lotes com cerca de 19 equinos já estão disponíveis para lances em leilão online

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Administração, realizará no próximo dia 15 de agosto um leilão de animais apreendidos no município. Os lances já podem ser feitos e acontecem exclusivamente pelo site www.murilochaves.com.br. As informações sobre o edital do leilão estão disponíveis no Boletim Oficial 044, publicado no dia 28/07/2023. O Boletim pode ser conferido no seguinte link: https://resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/boletim_oficial.asp

A visitação aos animais que irão à leilão estará disponível somente no dia 14 de agosto, às 9h, no endereço: Estrada Bulhões/Resende, s/n, Bulhões, Porto Real. Para realizar a visita e conferir os animais, é necessário entrar em contato com o setor responsável através do telefone (24) 99316-7674.

Estarão disponíveis para o leilão cerca de 19 equinos apreendidos em território municipal. O leilão tem o objetivo de cumprir as multas e custas desses animais, além de destinar de forma adequada os animais ao meio rural.

– Esses animais ficam apreendidos por se perderem ou serem abandonados pelos proprietários, vagando em vias públicas. Eles recebem tratamento de saúde e são alimentados. Alguns deles são utilizados em terapia animal, são levados para escolas para interação das crianças. Os proprietários têm o direito de se apresentar, se registrar como proprietário e pagar as custas para poder retirar. E aí por não se apresentarem, esses animais acabam indo a leilão para localizar um lar seguro e saudável para o animal – explicou Júlio César Barbosa da Silva, secretário de Administração.