No Dia do Estudante, celebrado neste 11 de agosto, pessoas que passaram pela rede municipal de ensino contam suas experiências na volta às escolas; objetivo é motivar e inspirar outros

No Dia do Estudante, celebrado neste 11 de agosto, alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos) em Volta Redonda destacam como a educação transformou a vida deles para melhor. A modalidade, instituída pelo governo federal, tem o objetivo de promover a inclusão social e o acesso de jovens e adultos à educação. Com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SME), os estudantes receberam a equipe da Secretaria de Comunicação de Volta Redonda (Secom-VR), na Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes, no bairro São Luiz, para contar um pouco de suas histórias, para motivar e inspirar aqueles que também sonham com dias melhores através da educação.

A confeiteira Francisca Inês de Jesus, de 67 anos, nunca havia estado em uma sala de aula e decidiu assumir o desafio de começar a estudar no ano passado. Hoje, ela se prepara para dar início ao 6º Ano do Ensino Fundamental.

“Nunca tinha ido à escola, mas eu trabalhava na busca ativa de um colégio, foi onde me incentivaram a ingressar no EJA. Antes eu tinha dificuldade para falar, mas com os estudos eu fui ficando mais comunicativa; abriu mais a minha mente, aprendi a ler, escrever textos”, disse ela, que revelou que apesar do pouco estudo, aprendeu a ler e a escrever com uma tia, mas que ainda encontrava dificuldades em tarefas simples do dia a dia. “Eu não sabia fazer conta; como armar uma conta de dividir, de somar”.

Com mais de 65 anos, Francisca Inês lembrou que tinha insegurança em começar a estudar e frequentar uma escola, mas que o apoio de professores do EJA a ajudaram a superar esta barreira.

“Tinha medo de entrar numa sala de aula, vergonha também por causa da minha idade, mas como fui muito bem acolhida, foi maravilhoso. Fiz novos amigos, tem passeios fantásticos também. Eu pretendo e preciso continuar os meus estudos, mesmo com 70, 80 anos”, disse a confeiteira, garantindo que é possível concluir os estudos mesmo após certa idade.

Outro exemplo de sucesso do EJA em Volta Redonda é o assistente de laboratório Jhonni Raphael Alves Rodrigues, de 21 anos. Hoje ele cursa Biomedicina, na área de estética, mas em 2016, depois de uma reprovação no 8º Ano no ensino regular, o EJA foi a oportunidade que o fez amadurecer.

“Cheguei ao EJA em 2016 e em 2018 já estava no Ensino Médio. Você estudar dois anos em um ano exige muito esforço próprio. Quando você é mais novo não se importa muito com as matérias e uma hora esse comportamento cobra. Os professores (do EJA) me acolheram muito bem, me ajudaram muito, então foi graças a eles e aos amigos, que acabam nos incentivando, familiares também. Meu sonho é ser biomédico na área estética e se Deus permitir poder avançar para outras especializações”, afirmou.

EJA tem vagas abertas em 11 escolas municipais

O EJA em Volta Redonda atualmente conta com 776 alunos matriculados e é ofertado em 11 unidades escolares; são três em período diurno: Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes, no São Luiz; Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal e Wandir de Carvalho, no Siderlândia; e nove no período noturno: Escola Municipal Bahia, no Minerlândia; Dr. Jiulio Caruso, no Conforto; Fernando de Noronha, no Vila Brasília; Pará, no Retiro; Prof. Lund Fernandes Vilella, no Santa Cruz; Prof. Juracy Varanda, no Água Limpa; Espírito Santo, no Santo Agostinho; e Graciema Coura, no Vila Rica/Três Poços.

Para ingressar no EJA é necessário ter 15 anos ou mais, mas a modalidade é aberta para todas as pessoas que querem retomar os estudos ou por algum motivo deixaram de estudar. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima de casa ou do trabalho, munidos de documento de identidade ou Certidão de Nascimento original; e comprovante de residência. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que devem apresentar documento de identidade e CPF para fazerem a matrícula.

“Não existe idade certa para estudar. A idade certa é a sua idade, a sua hora, de acordo com a sua necessidade. A matrícula no EJA é gratuita. Os interessados podem ligar para o telefone (24) 3356-7000, pedir para fazer contato com o implementador do EJA e nós vamos indicar a escola mais próxima da residência daquela pessoa, porque o nosso município ainda tem este cuidado”, disse a coordenadora do EJA em Volta Redonda, Edilene Mara.

O aluno do EJA em Volta Redonda tem direito a transporte público, material escolar, uniforme e alimentação nas escolas. Os estudantes são atendidos por uma equipe especializada de professores, com uma metodologia de ensino diferenciada.

“No EJA o aluno não aprende como no regular. É uma aprendizagem bem ligada à vida. Trabalhamos com a proposta de projetos. Para que ele aprenda na sala de aula ganhe vida no seu dia a dia. É uma aprendizagem funcional diante do que ele precisa aplicar na sociedade. Contamos com uma equipe técnica e diretiva para auxiliar neste planejamento diferenciado, para que o aluno possa ter, de fato, uma oportunidade nova, diante do que ele já vivenciou ou ainda nem experienciou, que é o caso de alguns que nunca estiveram dentro de uma sala de aula. Então nós estamos preparados para acolher a todos que queiram estudar. O momento é agora”, finalizou Edilene. Fotos: Divulgação/PMVR.