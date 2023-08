Caminhão tomba na descida da Serra das Araras, em Piraí

Um caminhão carregado com produtos de higiene tombou na manhã desta sexta-feira, no km 226, da Rodovia Presidente Dutra, descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, no bairro Caiçara, em Piraí.

O veículo somente foi retirado por volta das 15h55min. Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, tombamento aconteceu por volta de 8h40min. Ninguém ficou ferido e não houve queda da carga na rodovia.

Foi feito o transbordo da carga e em seguida o caminhão foi destombado. O engarrafamento chegou a 15 quilômetros no sentido São Paulo.

Por volta de 17 horas, o trecho registrava congestionamento de dois quilômetros. Neste mesmo horário, motoristas trafegavam normalmente no sentido Rio.