Guarda Municipal apoia operação das Polícias Civil e Militar

Ação teve como objetivo coibir o tráfico de drogas, roubos e furtos no município

Na tarde desta quinta-feira (10), foi deflagrada em Barra Mansa a operação ‘Vigilância Integrada’, que contou com a participação da Guarda Municipal, além das Polícias Civil e Militar. A ação teve como finalidade o combate ao tráfico de drogas, bem como coibir roubos e furtos no município, além de apreensão de veículos irregulares.

O saldo da operação foi de dois suspeitos presos, uma motocicleta recolhida, além de uma quantidade de maconha, crack e cocaína que foram apreendidos. A patrulha foi realizada em diversos pontos estratégicos da cidade.

O delegado da 90ª DP de Barra Mansa, Rodolfo Atala, comentou sobre a operação. “O município está cumprindo um planejamento integrado de segurança pública que envolve todas as forças de segurança, bem como os demais órgãos municipais, estaduais e federais. O resultado são prisões, apreensões e diminuição nos índices de criminalidade. Não podemos esquecer que esse é um trabalho contínuo, que não pode parar”, ressaltou.

O Comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, falou sobre a participação da instituição na operação. “Essa ação realizada junto com as Polícias Civil e Militar visa dar mais segurança para a nossa cidade, sempre buscando o bem-estar dos nossos munícipes”, concluiu. Fotos: Divulgação