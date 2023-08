Amigos e familiares de Ana Paula Lessa de Oliveira Jorge, de Barra Mansa, criaram nas redes sociais uma vaquinha com o objetivo de arrecadar fundos para a realização de um tratamento de fertilização in vitro para a mulher, moradora da Vista Alegre. Há 3 anos, Ana Paula teve gêmeas e, após a cesariana, ela teve duas trompas e um ovário removidos, o que impede que ela fique grávida novamente. O objetivo é arrecadar R$ 30 mil (saiba como ajudar no fim da matéria)

Ela é moradora da Vista Alegre e contou que as meninas não chegaram a completar um mês de vida. “Uma faleceu um 2 dias e a outra com 26. A dor ainda é muito grande, pois era um sonho ter as meninas”, contou. Ana Paula ressaltou que todo o sofrimento foi compartilhado com o marido, Marcelo Jorge. “Essas complicações acabam afetando os dois. Passamos por toda dor juntos”, disse.

De acordo com Ana Paula, no meio da gestação das gêmeas, ela teve pressão alta e acabou que as meninas tiveram que nascer de forma precoce. “Um mês após a cirurgia fiz uma ultrassom e descobri um abcesso após a cirurgia da cesariana. “Foi um período bastante delicado e gostaria muito da ajuda de todos”, concluiu.

Para ajudar, basta o interessado clicar no link ao lado e doar uma quantia: https://www.vakinha.com.br/3916342

Doações podem ser feitas diretamente para o PIX de Ana Paula: 024 988740308

Qualquer dúvida deve ser tirada diretamente com ela pelo número de telefone.