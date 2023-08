Um homem que não foi identificado no local e uma mulher de 49 anos morreram em um acidente envolvendo a picape Saveiro e um ônibus no final da manhã desta segunda-feira, dia 14, no km 442k da BR-101 (Rio-Santos), em Mangaratiba.

O ônibus que levava militares saiu da pista, mas ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chovia no local. O trânsito ficou lento nos dois sentidos do trecho até por volta das 15 horas, quando finalmente a pista foi liberada. Fotos: PRF