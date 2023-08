Pista de descida da Serra das Araras será fechada no próximo domingo

Devido a necessidade da troca de parte do pavimento asfáltico, a pista de descida da Serra das Araras ficará fechada ao trânsito a partir das 7 horas do dia 19/08 até às 16 horas do dia 20/08, sem interrupções. Será implantada operação mão dupla na pista de subida.

Durante o período do fechamento, uma faixa da pista de descida permanecerá liberada para o tráfego de veículos da obra, além de viaturas de emergência da Concessionária, viaturas policiais, Corpo de Bombeiros, ambulâncias, SAMU e veículos públicos.