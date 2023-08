Agentes do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) estavam retornando de uma manutenção da viatura na manhã desta terça-feira, dia 15, quando depararam com uma criança que tinha caído de uma bicicleta na no km 98, da RJ-145, no bairro Manuel Duarte, em Rio das Flores.

A criança reclamava de muitas dores no punho direito. Foram feitas tentativas de contato com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não obteve êxito.

Um agente com experiência em resgate fez avaliação primária na vítima, não sendo constatadas lesões graves aparentes. A agente seguiu o protocolo de atendimento e o membro atingido foi imobilizado.

Ao lado de um membro da família, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Rio das Flores. O garoto ficou em observação para a realização de exames complementares e medicação.