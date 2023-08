A família de Danilo Gonçalves, de 2 anos, de Volta Redonda, criou nas redes sociais uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar fundos para a compra de uma cadeira de rodas para o menino. Morador do Padre Josimo, Danilo não anda e precisa da cadeira para conseguir se movimentar. A meta é arrecadar R$ 4 mil (saiba como ajudar no fim da matéria)

Segundo a mãe de Danilo, Ruana de Almeida Gonçalves, o filho sofreu uma asfixia durante o nascimento. “Ele teve hipóxia-isquemia neonatal durante o parto, o que gerou uma paralisia cerebral. Isso acabou prejudicando o lado motor do meu filho, como a fala e os movimentos”, explicou, acrescentando que atualmente só vive da renda do bolsa-família e que se dedica totalmente aos cuidados diários com a criança, não podendo se ausentar para trabalhar.

– Venho pedir a ajuda de vocês para conseguir a compra da cadeira para o meu filho. Qualquer quantia é bem-vinda! – concluiu. Para ajudar Ruana com qualquer valor, basta clicar no link ao lado e fazer a doação: https://www.vakinha.com.br/3949726

Você também pode ajudar via Pix usando a chave: 024999069684