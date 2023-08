Polícia Militar apreende drogas com motociclista em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento no fim da manhã desta terça-feira, dia 15, às 11h20min, quando tiveram a atenção voltada para um suspeito conduzindo uma moto Honda CG 150 Titan, na Travessa Dona Belmira, no bairro Lote Dez, em Visconde de Mauá, em Resende.

O motociclista empreendeu fuga ao avistar a viatura policial. Na fuga ele caiu do veículo. Ele se levantou e entrou numa mata deixando para trás uma sacola com 55 pinos de cocaína, um capacete branco e azul (do time do Cruzeiro) e um conjunto de roupas preta.

O suspeito não foi localizado. As drogas e a moto foram apresentadas na Delegacia de Polícia, de Resende.