Prefeitura de Volta Redonda entrega mais uma área de lazer reformada

Desta vez, os moradores do bairro Retiro foram beneficiados com a revitalização da Praça Cafezal e com novo asfalto da Avenida Parnaíba

Moradores do bairro Retiro receberam a Praça Cafezal e a Área de Lazer Bruno Gonçalves Mael – Bruninho totalmente revitalizadas pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). A cerimônia, ocorrida na noite de segunda-feira, 14, também marcou a entrega do recapeamento asfáltico da Avenida Parnaíba, que dá acesso à praça.

A Praça Cafezal passou por serviços de limpeza, pintura geral, tratamento paisagístico, reforma do meio fio e calçadas, e ainda foram revitalizados o mobiliário e instalada lixeira nova. O ponto de ônibus recebeu novas telhas e reforma da estrutura.6

A Área de Lazer Bruno Gonçalves Mael – Bruninho também foi restaurada com pintura no gradil, manutenção parque infantil, construção de novos canteiros, paisagismo, jardinagem e colocação de lixeira. Na Avenida Parnaíba, a SMI fez 95 metros pavimentação asfáltica, capina e roçada, instalação e limpeza de bueiro.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu à secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, que está com várias frentes de trabalho, avançando com a reconstrução de Volta Redonda. “São mais de 300 obras em andamento”, destacou, lembrando que a Câmara de Vereadores e o deputado estadual Munir Neto são fundamentais nesse processo.

“Quando o Neto retornou para a prefeitura, em 2021, a cidade estava com muitas dificuldades em todas as áreas. Em um esforço conjunto com o Governo do Estado, Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Câmara de Vereadores e de todos os nossos secretários e servidores, Volta Redonda está sendo reconstruída. Ainda temos muito a fazer e seguirei trabalhando para trazer mais recursos para a cidade”, ressaltou Munir.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, comemorou a entrega de mais uma área de lazer em Volta Redonda, somente no mês de aniversário foram entregues mais de dez praças reformadas em toda cidade. “Agradeço a toda equipe da secretaria que recupera estes espaços de convivência para que a comunidade possa voltar a frequentar com segurança e conforto”, falou.

O vereador Sidney Dinho, que propôs a homenagem a Bruno Mael, dando nome à área de lazer revitalizada, agradeceu ao prefeito Neto, a Poliana e à família dele. “É com muita satisfação que vejo este espaço ganhar vida nova para receber as pessoas e eternizar do Bruninho, que era morador da vizinhança”, disse.

Os familiares do homenageado também participaram da inauguração. Estavam presentes os pais de Bruninho, Denildo e Silma Mael, o irmão Diego Gonçalves Mael, o filho Miguel e a sobrinha Iasmim.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.