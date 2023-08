Segurança Presente apreende moto sem placa na Vila Santa Cecília

Policiais militares do programa ‘Segurança Presente’ apreenderam na tarde de segunda-feira (14) uma motocicleta que transitava sem a placa. O condutor foi abordado na Rua 33, no bairro Vila Santa Cecília.

Os agentes informaram que faziam um patrulhamento pelo local quando avistaram o motociclista pilotando o veículo com irregularidades. Ele foi levado para a delegacia, onde foi enquadrado no crime de transitar sem o sinal identificador.

No fim da tarde, um casal foi flagrado consumindo crack na Rua 41-C, no mesmo bairro. O homem e a mulher estavam com três pedras da droga e foram levados para a delegacia, onde foram autuados por posse e uso. (Foto: PM/Divulgação)

A família de Steffany da Costa Silva, de 15 anos, registrou na segunda-feira (14), o desaparecimento da adolescente na delegacia de Volta Redonda. A menina, moradora do bairro Santa Cruz II, não é vista desde a noite do último sábado (12), quando saiu de casa por volta das 19 horas.

O registro foi feito pelo pai de Steffany, o jardineiro Demétrius da Costa Silva. Ele contou que a filha saiu para ir a rua principal do bairro, provavelmente encontrar as amigas. Ele disse que Steffany usava saia preta curta, um cropped de estampa de onça e chinelo. De acordo com ele, é a primeira vez que a filha desaparece e que as ligações feitas para o celular dela vão direto para a caixa postal.

Qualquer informação sobre Steffany pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)