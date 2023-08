O supervisor de elétrica Francisco Lopes, de 69 anos, é morador de Volta Redonda, torcedor do Botafogo, e foi o responsável por inspirar o técnico Bruno Lage antes da vitória por 3 a 1 sobre o Internacional no Engenhão. A declaração partiu do próprio treinador alvinegro durante a coletiva de imprensa após a partida.

Antes de comentar sobre contratações e questões táticas, o português disse que tomou café da manhã com o volta-redondense, em meio a um grupo de torcedores. De acordo com Lage, Francisco disse que que independente do que acontecer, queria ver o Botafogo assim, com identidade. “Eu me senti muito fortalecido. Passei essa confiança aos jogadores e é isso que os torcedores querem ver, um trabalho de equipe que está ali para representar as cores do clube”, disse.

Francisco é torcedor do Botafogo desde que nasceu e se encontrou com o português graças à filha Júlia, que conseguiu resgatar o café da manhã com o treinador por meio do portal de benefícios do “Camisa 7”, o programa de sócio-torcedor do clube. Foi uma forma que a jovem de 20 anos achou para presenteá-lo pelo Dia dos Pais, comemorado no último domingo.

O encontro ocorreu em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nove sócios participaram da conversa. Em entrevista ao Globo Esporte, Francisco afirmou que para ele foi emocionante na sexta-feira a noite, quando chegou do trabalho, quando Júlia revelou sobre a surpresa. “Fiquei imaginando como seria tomar café da manhã com Bruno Lage. “té chegar no hotel ficou aquela expectativa de como seria a visita. Chegando lá, vimos alguns jogadores no saguão e, conforme apresentado ao Lage, foi tão impactante no começo que ninguém quis fazer pergunta. Depois fomos nos soltando e a conversa foi muito boa”, disse ao ge.

Durante o encontro, Francisco também lembrou sobre as conquistas do Botafogo que presenciou, como o título do Campeonato Brasileiro de 1995, as sensações e recordações daquela campanha, o que despertou a atenção do português. Após a declaração de Bruno Lage na entrevista coletiva, Júlia postou a foto do português com o pai no Instagram e o treinador repostou a publicação. A reportagem é do ge. (Foto: Arquivo Pessoal)