Família procura por pedreiro que está desaparecido em Volta Redonda

A família do pedreiro Wanderson Luiz Marques da Silva, de 44 anos, de Volta Redonda, registrou na delegacia na noite de terça-feira, dia 15, o seu desaparecimento. Morador do bairro São Sebastião, Wanderson não é visto desde o Dia dos Pais, no domingo (13), quando saiu às 10h de sua residência, na via B-1.

A família disponibilizou os telefones (24) 98109-7972 (Roseleine) e 99918-0307 (Priscila) para qualquer informação que leve ao seu paradeiro. Informações sobre Wanderson também podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia.