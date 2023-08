Laydson Cruz vai assumir assessoria especial no Governo Neto

Bispo da Igreja Projeto Vida ajudará prefeito de Volta Redonda a partir desta semana e terá escritório na Subprefeitura do Retiro

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, anunciou, nesta quarta-feira, dia 16, o ingresso de Laydson Cruz no governo municipal. Laydson é ex-vereador e bispo da Igreja Projeto Vida, com forte atuação na área social.

Laydson vai ficar na Subprefeitura do Retiro, onde terá um escritório que vai mapear e apoiar projetos sociais desenvolvidos pela comunidade. O objetivo é estreitar os laços entre as organizações de tais projetos e o Poder Público, de maneira que as ações possam ganhar força legal e mais apoio governamental.

“A cidade cresceu muito e precisamos garantir que a prefeitura esteja antenada com esse crescimento. A profusão de projetos desenvolvidos para ajudar a população mais carente é louvável, mas precisa de ser mapeada, entendida e apoiada”, disse o prefeito.

Laydson disse que se sentiu honrado com o convite de Neto e já inicia a partir desta quinta-feira, 17, a buscar contatos para fortalecer as instituições que abriguem projetos e propostas de atendimento aos mais carentes. O bispo citou, por exemplo, que muitas igrejas e templos possuem programas assistenciais e precisam de ajuda para legalizar as ações.

“Temos problemas documentais, questões de alvará e outras necessidades que são comuns. Vamos conhecer as demandas e intermediar as soluções. São milhares de pessoas atendidas dentro de projetos que hoje se tocam pela própria comunidade, mas que podem ser incentivados pelo Poder Público”, afirmou Laydson. Fotos: Divulgação/PMVR