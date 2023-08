Obra iniciada na gestão anterior foi retomada pela prefeitura e beneficia com abastecimento cerca de 60 famílias da região do bairro Roma

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), concluiu a construção de 4.686 metros de rede de água potável na região do bairro Roma. A obra beneficia cerca de 60 famílias que vivem no Núcleo Santa Bárbara, na divisa do município com Getulândia, distrito de Rio Claro. O serviço incluiu a instalação dos hidrômetros e o investimento foi de R$ 569.734,48 – recursos próprios e do Governo Federal, por meio da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), para investimentos em saneamento básico.

“Os moradores tinham acesso basicamente a água de poço. Agora estamos levando água potável para melhorar a qualidade de vida da comunidade e possibilitar a eliminação de riscos de doenças causadas pela falta de água potável”, explicou o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

A rede de água potável fica às margens da Rodovia Francisco Vilela Arantes, que liga os bairros da região do Roma ao distrito de Getulândia. De acordo com o Saae-VR, a nova tubulação poderá atender futuras expansões ao longo da estrada Roma-Getulândia.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, contou que a obra foi iniciada em março de 2020, na gestão municipal anterior, e acabou sendo paralisada no mês seguinte.

“Quando o prefeito Neto retornou, corríamos o risco de perder a verba da Funasa, já que a obra estava paralisada por muito tempo. Nossa equipe se dedicou em resolver a situação e conseguimos que a obra fosse retomada”, afirmou PC.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou o trabalho da prefeitura em melhorar os serviços para os moradores do Roma. “O bairro está ganhando novo asfalto, iluminação de LED e agora essa melhoria no abastecimento para os residentes do Núcleo Santa Bárbara. Sabemos que falta mais, mas estamos trabalhando diariamente para melhorar a oferta dos serviços públicos para toda a cidade”. Fotos de Geraldo Gonçalves/Secom/PMVR