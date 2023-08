Motociclista morre após acidente de moto em Barra do Piraí

Um motociclista de 35 anos morreu após um acidente no fim da tarde de terça-feira (15) em Barra do Piraí. Segundo o Corpo de Bombeiros, Wagner Perozini caiu da moto que conduzia na Avenida Miguel Couto Filho, no bairro Ponte do Andrade.

Ele chegou a ser levado em estado grave para a Santa Casa de Barra do Piraí, mas não resistiu. Os bombeiros foram acionados às 17h10min para o local do acidente, segundo apuração do Informa Cidade.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre velório e sepultamento.