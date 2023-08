Prefeitura de Volta Redonda constrói nova passarela na Vila Americana

Travessia, em estrutura metálica, vai facilitar a circulação e garantir a segurança de moradores que passam pelo trecho da Radial Leste; investimento é de mais de R$ 1 milhão

A Prefeitura de Volta Redonda está construindo uma passarela no bairro Vila Americana. A nova travessia, em estrutura metálica, vai facilitar a circulação e garantir a segurança de moradores que passam pelo trecho da Radial Leste, entre a localidade e o bairro Água Limpa. A estrutura fica apoiada no viaduto da Radial Leste.

A execução da obra está a cargo de uma empresa terceirizada com recursos da prefeitura, que também fiscaliza o serviço. Com investimento de R$ 1.074.212,40, a construção iniciada em maio tem previsão de conclusão em novembro deste ano.

Melhorias em passarela que liga ao Jardim Amália

Outra passarela no bairro, esta que liga a localidade ao Jardim Amália, está recebendo melhorias. Os serviços incluem colocação de telhas para cobertura e pintura geral da estrutura. Pisos que estavam quebrados estão sendo recuperados e novos pavimentos táteis estão sendo colocados, favorecendo a locomoção de pedestres. As obras estão sendo realizadas pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), com um investimento de R$ 170.543,09. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos nos próximos dias. Fotos Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR