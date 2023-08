Teatro Gacemss apresenta “Super Mário, uma Aventura no Teatro”

Estará em cartaz neste domingo, dia 20, em dois horários, às 11 e às 16 horas a peça infantil “Super Mário, uma Aventura no Teatro”

“Mário e Luigi são simples irmãos encanadores moradores do Brooklyn”. Em um mero dia de trabalho acabam sendo levados para um mundo extraordinário de outra dimensão. Lá, eles encontram e fazem amizade com seres fantásticos do bem.

Entre a aventura, diversão e perigo, descobrem que o super vilão Bowser, planeja devastar todos os outros mundos ao redor, inclusive o deles, usando o poder da Super Estrela que roubou.

Agora eles não têm outra escolha além de unir forças para lutar pela própria sobrevivência e salvar a todos do perigo eminente que se aproxima.

Classificação: Livre

Ingressos:

Site: Ingresso Digital

Secretaria do Gacemss – segunda a sexta – 12 às 19 horas

Bilheteria: 1h antes de cada sessão

Espetáculo Infantil

“Super Mário, Uma Aventura no Teatro”

Dia: 20 de agosto (domingo)

Horários: 11h e 16h

Local: Teatro GACEMSS 1