Show do rapper BK, na Praça Brasil, e outras manifestações culturais na Vila Santa Cecília terão a presença de agentes da segurança

Uma reunião realizada na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, entre autoridades de segurança que atuam no município e a Coordenadoria Municipal da Juventude (Coordjuv), definiu o esquema de segurança que será adotado para os eventos de encerramento do ‘Festival das Juventudes’. No próximo domingo (27), o rapper BK é a grande atração, com um show gratuito na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, a partir das 20h.

O evento faz parte do Mês da Juventude de Volta Redonda, que pelo terceiro ano consecutivo promove uma série de manifestações culturais na cidade. No dia 19, o Encontro da Juventude Evangélica, a partir das 16h, enquanto no dia 26, será o Luau com a Juventude Católica, às 17h, ambos no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, também na Vila Santa Cecília.

“Toda a área estará controlada pelos agentes das forças de segurança, que também farão o monitoramento das câmeras através do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e do Ônibus da Ordem Pública, garantindo a tranquilidade para os que estão no evento”, disse o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, sugerindo que os frequentadores procurem a ‘carona solidária’, diminuindo a quantidade de veículos no local e melhorando a fluidez no trânsito.

Participaram da reunião o representante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), major Rodrigo Faleiro; o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério; o comandante em exercício da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Antonio Almico; o sargento PM Bruno Fusco; o gerente diretor operacional da GMVR, inspetor Cláudio Márcio e a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, além de Katya Souza e Camila Inocêncio, que também representam a Coordjuv. Foto: Divulgação/PMVR.