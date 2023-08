AAPVR promove workshop sobre Educação Financeira

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda promove nesta sexta, 18, o workshop Educação Financeira e seus Desafios ao Envelhecer, com o professor Gilberto Olímpio. O evento é aberto ao público e começa às 14h30m, no auditório do Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), na Rua 535, nº 835, bairro Nossa Senhora das Graças, e tem apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que tem aprovado projetos importantes para os idosos do município, através do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos de Volta Redonda. O FMDI/VR recebe doações dedutíveis do Imposto de Renda. Portanto, as empresas que desejem fazer a difrença também podem participar.

Para o presidente da AAPVR, Ubirajara Vaz, envelhecer com tranquilidade passa por saber lidar com o seu dinheiro, mas ele afirma que isso nem sempre é fácil

“Planejar as finanças é uma necessidade e ganha ainda mais importância na terceira idade. Na maioria das vezes, o mais importante nem é quanto a pessoa ganha, mas como ela gasta o que ganha. Por isso, estamos promovendo este encontro com o professor do Curso de Educação Financeira da nossa associação. É importante para quem está com as contas em dia e, principalmente, para quem está endividado”.

O workshop com o Educador Financeiro Eduardo Wanguestel também pode ser acompanhado pelo youtube pelo link da transmissão: https://youtube.com/live/ahSoBAI3GQI?feature=.