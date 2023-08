Depois da Feira Livre de Volta Redonda, deputado homenageia Fanfarra dos Ex-alunos da ETPC e Grupo Jongo de Pinheiral

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que é membro da Comissão de Cultura da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, protocolou três Projetos de Lei que valorizam manifestações culturais do Sul Fluminense. Depois da Feira Livre de Volta Redonda, parlamentar também quer que a Fanfarra dos Ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) e o Grupo Jongo de Pinheiral sejam declarados como Patrimônios Culturais e Imateriais do Estado do Rio. “Fomentar e valorizar a cultura do nosso estado é a melhor forma de manter a nossa história viva para as próximas gerações”, afirmou Jari.

A Fanfarra de Ex-alunos da ETPC iniciou as atividades em 2021, revivendo seu glorioso passado que a torna motivo de orgulho para a população fluminense, especialmente de Volta Redonda. Nas décadas de 1970, 1980 e 1990 conquistou nove títulos de Campeã Nacional de Fanfarras. “Agora, o grupo formado por músicos veteranos ex-integrantes da vitoriosa Fanfarra da Escola Técnica voltam aos dias de glória reforçando o compromisso com a cultura fluminense abrilhantando grandes eventos públicos”, contou Jari ao justificar a homenagem.

Já o Grupo Jongo de Pinheiral merece reconhecimento pelo trabalho de preservação dessa forma de expressão afro-brasileira que integra percussão de tambores e dança coletiva, que acontece nas festas dos santos católicos e divindades afro-brasileiras.

“O grupo mantém viva esta expressão de origem africana deixada pelos negros escravizados da Fazenda São José dos Pinheiros, berço histórico de Pinheiral. Em 1996, com o objetivo de preservar a dança do jongo e aprimorar a biblioteca da cultura afro-brasileira na região, eles fundaram o Centro de Referências e Estudos Afro do Sul Fluminense (Creasf). Passaram a estreitar seus vínculos com escolas e universidades, contando a história da criação da cidade e mantendo viva a memória dos antepassados”, destacou o deputado. Ascom/Deputado Jari Oliveira