Polícia Militar apreende drogas em Barra do Piraí

Agentes do 10º BPM receberam informações na tarde de quarta-feira, dia 16, por volta das 17h45min, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Rua Rafael Antunes, no Centro de Barra do Piraí.

Ao chegar o local à polícia abordou vários suspeitos, mas nada de ilícito foi encontrado. Em busca pelo local, os agentes apreenderam uma bolsa contendo 228 pinos plásticos contendo cocaína, 90 pedras de crack e 23 trouxinhas de maconha.

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.