Trabalhadores da construção civil votam pela greve

Trabalhadores do setor da construção civil reprovaram na assembleia desta quarta-feira (16), na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, a proposta apresentada de 4% de reajuste salarial (em julho), R$ 400 na cesta básica a partir de agosto e R$ 500 a partir de novembro. A categoria também votou pela greve.

A proposta rejeitada seria para o fechamento da convenção coletiva de trabalho 2023/2024 do setor, em Volta Redonda e região, que engloba o reajuste salarial, aumento na cesta básica, multa da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), refeição, vale-transporte, entre outros direitos.

Com a decisão dos trabalhadores na assembleia, o sindicato iniciou os trâmites necessários do comunicado de greve: ofício ao sindicato patronal, publicação do edital de estado de greve nesta sexta-feira (18), e a convocação da categoria para assembleia de organização da greve, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 21, às 17h30 (1ª chamada) e às 18 horas (2ª chamada), na Praça Juarez Antunes.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Zeomar Tessaro, informa que a greve terá início na terça-feira, dia 22, às 7 horas, e mobilizará principalmente, os trabalhadores que prestam serviços em empresas dentro das indústrias e de algumas obras.

– É importante todos os trabalhadores estarem unidos nesse movimento, para que juntos possamos ter sucesso na greve e tentarmos avançar nas propostas de reajuste. É a organização e a mobilização dos trabalhadores que continuarão fazendo a diferença nessa campanha salarial – destaca Tessaro.