Escolha dos 14 representantes da sociedade civil será na V Conferência da Juventude, no próximo dia 31

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), promove a V Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude no dia 31 de agosto. O evento acontecerá no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), campus Aterrado, às 18h, com o tema “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro”. Uma das atividades da conferência é a eleição dos 14 conselheiros municipais da juventude, que vão representar a sociedade civil. O Poder Público municipal tem oito cadeiras no grupo.

A inscrição para disputar uma vaga no Conselho Municipal da Juventude pode ser feita até às 17h do próximo dia 26 pelo link https://juventude.voltaredonda.rj.gov.br/comjuve-vr. Entre os requisitos para se candidatar estão: ter no mínimo 15 anos de idade; ser morador de Volta Redonda; comprovar atuação por, pelo menos, dois anos no segmento da política de juventude através de fotos, cartazes, matérias jornalísticas e outras; especificar a entidade ou setor que representa no momento da inscrição; e comparecer à V Conferência Municipal.

Os conselheiros titulares e suplentes que representarão o Poder Executivo no conselho serão indicados por livre escolha do prefeito municipal, enquanto os dois representantes do Poder Legislativo serão dois dos vereadores que compõem a Comissão Permanente da Juventude da Câmara Municipal de Volta Redonda.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, reforçou que o edital está aberto para os coletivos que desejam participar da eleição, que ocorrerá na conferência no final deste mês.

“Volta Redonda realizará a V Conferência como etapa municipal das conferências estadual e nacional. A última Conferência Municipal em Volta Redonda foi realizada em 2021 e nossa cidade, em um cenário nacional, é uma das únicas que manteve as realizações, bem como possui conselho ativo, uma vez que as últimas conferências Nacional e Estadual da Juventude aconteceram em 2015”, afirmou Larissa, ressaltando a importância que a conferência tem na cidade, por garantir a participação da juventude na construção de políticas públicas e por incluir a eleição da nova composição do Conselho Municipal da Juventude para dar continuidade ao trabalho. Secom/PMVR.