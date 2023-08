Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, dia 18, por volta das 9h40min, deixou o condutor do veículo, de 47 anos, sua filha, de 24 anos, e sua neta de 12 dias, com ferimentos no km 275, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa .Segundo informações do local, o carro foi atingido lateralmente por uma carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta, ao tentar frear para evitar a colisão, deixou marcas de frenagem na pista, com quase 40 metros de extensão de rastro. O motorista da carreta não se machucou. A família que estava no Corsa foi socorrida para a Santa Casa de Barra Mansa. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas.