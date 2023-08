Homem é assassinado a tiros em Barra Mansa

Um homem identificado como Deivison dos Santos foi assassinado na noite desta quinta-feira, dia 17, na Rua Joaquim Maria da Silva, no bairro Jardim América, em Barra Mansa.

A vítima chegou a ser levada à Santa Casa de Misericórdia da cidade, mas foi a óbito quando chegou à unidade hospitalar. De acordo com a Polícia Militar, Deivison tinha extensa ficha criminal, com passagens por porte ilegal de arma de fogo, ameaça, homicídio tentado e homicídio provocado.

Deivison estava em liberdade condicional desde março de 2022 pelo crime de homicídio. A perícia da Polícia Civil esteve no local, em frente a casa onde foi atingido, e recolheu 13 estojos de calibre .40. O corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A Polícia Civil de Barra Mansa está investigando o caso.