K9 Apolo morre no RJ; o cão farejador estava aposentado desde 2020

K9 Apolo era recordista em apreensões de armas e drogas

O cão farejador K9 Apolo morreu, nesta sexta-feira (18), após complicações decorrentes de um problema de saúde. Depois de uma década atuando na Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava aposentado desde 2020. A PRF lamenta profundamente o falecimento do K9 Apolo e solidariza-se com seus tutores e admiradores.

K9 Apolo integrava o Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ), tendo iniciado as atividades em 2010 no Rio de Janeiro. Possuía um currículo invejável, atuando em diversas apreensões relevantes: mais de três toneladas de maconha, mais de uma tonelada de cocaína, dezenas de fuzis, pistolas, carregadores e milhares de munições.

Da raça pastor belga de malinois, nasceu em junho de 2009 e foi aprovado no Curso de Operações com Cães da PRF no ano seguinte, passando por inúmeros testes e provas para sua certificação. Quando passou para a inatividade, em 2020, o agente canino foi aproveitar a aposentadoria com uma família em Paraty, na Costa Verde do Rio.